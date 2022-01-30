У Києві через негоду масштабний збій у роботі транспорту – список маршрутів

У столиці затримується рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ у неділю, 30 січня, атакувала негода. Через це у столиці затримується рух громадського транспорту.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на дорогах Києва.

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Що з транспортом?

Затримується рух автобусів №28 на вул. П'ятигорська через неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.

Затримується рух тролейбусів №3 на вул. Липковського у напрямку Залізничного масиву через неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.

Також затримується рух трамваїв №5, 28 на вул. Милославська у напрямку вул. С. Лифаря з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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Крім того, затримується рух автобусів №76 по вул. Звіринецька через – неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів №76 організований до Ботанічного саду.

Важливо зазначити, що станом на ранок 30 січня у Києві поки що вільні дороги.

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Погода у столиці 30 січня

У Києві в неділю, 30 січня, очікується мінлива хмарність, вранці сильний сніг із переходом у невеликий сніг з дощем.

Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, а вночі місцями сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, подекуди завірюха.