Картка киянина доступна не всім? Розповідаємо, хто може оформити

Для того, щоб зробити собі таку картку слід особисто звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку"

Список категорій людей, які можуть оформити картку, досить великий. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки столиця чекає на здорожчання вартості проїзду після завершення опалювального сезону, є можливість зекономити у майбутньому, оформивши Картку киянина.

Новини "Сьогодні" розповідають, хто може отримати таку карту.

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Карту киянина можна оформити в "Ощадбанку". Вона дає пільги як на проїзд в громадському транспорті, так і забезпечує знижки в супермаркетах та аптеках.

Для кого доступна картка

Її можуть оформити наступні категорії громадян:

ті, хто мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України та відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу КМДА.

вимушені переселенці із тимчасово окупованого Криму чи зони АТО;

люди з київською пропискою;

ті, хто офіційно працює у Києві;

усі школярі чи студенти;

батьки чи опікуни київських школярів.

Що потрібно для оформлення

Спочатку треба звернутися до "Ощадбанку" та подати заяву і такі документи:

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паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків,

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (квиток, студент, квиток, довідка з місця роботи і тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності);

довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених людей" (за наявності ).

Коли можна отримати картку

Після оформлення заяви та подачі всіх необхідних документів слід чекати, доки карту привезуть до відділення.

Це має статися протягом двох тижнів. Потім потрібно особисто прийти до відділення банку та забрати картку.

Чи можуть картку оформити за вас

Так, це можуть зробити уповноважені представники:

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опікуни,

довірені особи, які мають право вчиняти юридичні дії на користь тієї чи іншої людини.

Ці люди повинні зібрати всі необхідні документи для оформлення картки та звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку".

Для чого потрібна Картка киянина

В ній є кілька важливих функцій:

можливість верифікації по Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;

для отримання онлайн-адміністративних послуг; доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу до дитсадка, оплата комуналки, можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет;

за петиції та громадський бюджет; карту можна використовувати як проїзний, поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно.

поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно. із карткою можна отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговий дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі".

в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговий дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі". Можна відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка.

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