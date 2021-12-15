Новорічна казка! Під Офісом президента засвітили ялинку та ілюмінацію (фото, відео)

У Києві активно готуються до Нового року Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві під Офісом президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси. Також з'явилась карусель та ковзанка.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Під Офісом президента справжня казка

Як нам стало відомо, на вулиці Банковій встановлено художнє підсвічування – на входах та виходах біля Офісу глави держави, а також встановлені ангели з трубами.

По території розставлено кілька новорічних будиночків, маленьких ялинок та карусель. Також перед входом до Офісу встановлено живу ялинку – її прикрасили великими іграшками.

Перехожі роблять селфі на фоні святкової ялинки.

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Крім того, робітники закінчують монтаж ковзанки під Офісом президента. Її площа 250 кв. м. Поруч закінчують монтаж приміщення, де можна буде отримати ковзани та перевзутися.

У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Як виглядає новорічна локація увечері

Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.