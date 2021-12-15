Парад планет і віслючок з вертепу. Як виглядає головна ялинка країни за три дні до відкриття (фото, відео)

У Києві на Софійській площі завершується підготовка новорічного містечка. Основні роботи проводяться з облаштування різдвяного вертепу. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на площу вже завезли частину скульптур, із яких його зберуть.

Нагадаємо, вертеп буде найбільшим у Європі. Його діаметр 34 метри, він складатиметься із 20 дерев'яних скульптур.

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За кілька днів на Софійській площі запалять головну ялинку / Фото: Сьогодні

Над головною ялинкою влаштували справжній парад планет у вигляді 72 куль. Земля, до речі, знаходиться під різдвяною зіркою, на маківці новорічного дерева.

Вертеп буде найбільшим у Європі / Фото: Сьогодні

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За словами організаторів новорічного свята на Софійській площі, вони ще мають розмістити 50% гірлянд над площею.

На площади уже развесили 50% гирлянд / Фото: Сьогодні

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Обіцяють впоратися до завтрашнього вечора. На площі вже панує справжня новорічна атмосфера.

Якими будуть ялинки у наступні роки у Києві

Президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький вже розробив проєкт головної новорічної ялинки 2024 року.

Наступного року ялинка буде прикрашена яскравими кольорами. Тематика наступного Нового року на Софійській площі – балет. Також Добруцький показав нам колірну гаму ялинки-2023. Основними кольорами буде білий, рожевий та фіолетовий.

"Тематика ялинки (2024 – ред.) буде "Білий квадрат". Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі", – ділиться планами із сайтом "Сьогодні" Ігор Добруцький.

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