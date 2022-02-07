У справі про розкрадання. До "Київводоканалу" прийшли з обшуками

Прокуратура спільно з Нацполіцією проводять слідчі дії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві правоохоронці проводять обшуки у ПрАТ "Київводоканал" у справі про заволодіння коштами особливо великих розмірів.

Про це повідомляє пресцентр Київської міської прокуратури.

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Правоохоронцями проводяться огляди складських приміщень ПАТ "Київводоканал" у рамках кримінального провадження із заволодіння коштами зазначеного підприємства в особливо великих розмірах.

Зазначається, що протягом 2018-2020 років між підприємством та суб'єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання тощо.

Що кажуть у "Київводоканал"

У "Київводоканал" сайту "Сьогодні" повідомили, що правоохоронці проводять не обшук, а огляд документації пов'язаної з діяльністю контрагентів.

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"Дії правоохоронців не пов'язані з діяльністю безпосередньо "Київводоканалу", – повідомили нам у пресслужбі підприємства.

Обшуки у Києві

Останнім часом у Києві досить часто прокуратура разом із Державним бюро розслідувань повідомляють про нові обшуки у столичних держструктурах.

17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн. за роботи, які не виконувались.

"Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн. за роботи, які не виконувались. 17 серпня пройшли обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи у Солом'янському районі Києва.

Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи у Солом'янському районі Києва. 17 серпня обшуки пройшли у КП "Київкомунсервіс" та його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадовці КМДА та КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які насправді не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла до КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються у розкраданні 7 млн грн на придбання товарів та виконання капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня у головному офісі ЗАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства. 16 вересня через крадіжки грошей на закупівлі пасажирських ліфтів у "Житлоінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками.

5 жовтня у "Київтеплоенерго" та "Київводоканал" прийшли з обшуками.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідчення політичного тиску на нього та на столичну владу.