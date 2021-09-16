Через крадіжку грошей на закупівлі пасажирських ліфтів в "Житлоінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками

У період з 2019 по 2021 роки комунальне підприємство перевели в готівку 9 млн 900 тис. гривень

СБУ міста Києва проводить перевірку у КП / Фото: пресс-служба прокуратуры

Розкрадання коштів на закупівлі пасажирських ліфтів – на комунальному підприємстві з будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" і у постачальника тривають обшуки.

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

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"Комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник у свою чергу перерахував вказані грошові кошти на рахунки інших товариств начебто на придбання комплектуючих до ліфтів. У той же час, як з’ясовано слідством, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками даних комплектуючих та не здійснювали їх придбання у звітний період", – йдеться в повідомленні.

Отже, встановлено, що операції з поставки комплектуючих до ліфтів пройшли виключно з метою переведення в готівку грошей.

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У службових приміщеннях комунального підприємства і фірми-постачальника проводяться обшуки.

Корупція в структурах КМДА

У серпні пройшла серія обшуків в різних департаментах КМДА і комунальних підприємствах Києва.

18 серпня пройшли обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використання бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн.

в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого використання бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн. 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.

"Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися. 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів . Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.

. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва. 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкрадання 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

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Також ми повідомляли, що в "Київавтодор" і "Київавтошляхміст" прийшли з обшуками