Під Києвом розстріляли авто із сім'єю: злочинцем виявився колишній військовий

Стрілянина під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині поліція затримала зловмисника, який 12 жовтня у камуфляжі вистрілив у автомобіль із родиною та зник. Це сталося на Софіївській Борщагівці.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

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Нові подробиці

Як розповів Нєбитов, колишній військовий із кримінальним минулим тримав удома 18 комплектів спецодягу, патрони, порох та рецепти "коктейлю Молотова".

"40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських і стрілок – арештований. Справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають", – зазначив начальник поліції.

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Що було раніше?

На Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 12 жовтня чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по автомобілю з сім'єю.

Зазначається, що стрілянина сталася близько 7:45. Невідомий вистрілив у 27-річного чоловіка, який разом з 28-річною дружиною та дитиною сідали в машину.

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У результаті чоловік поранений в ногу, також пошкоджений автомобіль.

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