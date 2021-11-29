Пробки та аварії на дорогах: де не проїхати в Києві вранці 29 листопада (мапа)

Місто скували пробки / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 29 листопада день розпочався традиційно з заторів. Найскладніша ситуація зараз – у центрі та на правому березі.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. Тут зранку кілька ДТП – на вулиці Теодора Драйзера, Раїси Окіпній, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Срібнокільській.
Корок утворився перед Південним мостом – від Осокорків.
Правий берег. Рух стоїть на вулиці Академіка Заболотного. На Великій Окружній дорозі ведуться дорожні роботи.
Корок також від проспекту Перемоги до бульвару Тараса Шевченка.
Важко проїхати транспортом на проспекті Степана Бандери. Аварія сталася на вулиці Олени Теліги.
На з'їзді з мосту Патона пробка тут ведуть дорожні роботи.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту. Стоїть рух на вулиці Набережно-Рибальській.
Окрім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка.
Рух громадського транспорту затримується
- Затримується рух автобусів №42 на вул. Княжий Затон у напрямку вул. Шептицького через ДТП. На місце викликано поліцію.
- Затримується рух тролейбусів №43, 50 на площі ВВВ у напрямку вул. Милославській через ДТП. На місце викликано поліцію.
- Затримується рух трамваїв №28, 22а, 35 вул. Миропільська – вул. Юності пасажирові стало погано. На місце викликано МШД.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.