Пробки та аварії на дорогах: де не проїхати в Києві вранці 29 листопада (мапа)

Місто скували пробки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 29 листопада день розпочався традиційно з заторів. Найскладніша ситуація зараз – у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. Тут зранку кілька ДТП – на вулиці Теодора Драйзера, Раїси Окіпній, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Срібнокільській.

Корок утворився перед Південним мостом – від Осокорків.

Тянучка перед Південним мостом з боку Лівого берега / Фото: Google Maps

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Правий берег. Рух стоїть на вулиці Академіка Заболотного. На Великій Окружній дорозі ведуться дорожні роботи.

На Великій Окружній стоїть рух / Фото: Google Maps

Корок також від проспекту Перемоги до бульвару Тараса Шевченка.

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Корок на проспекті Перемоги / Фото: Google Maps

Важко проїхати транспортом на проспекті Степана Бандери. Аварія сталася на вулиці Олени Теліги.

На вулиці Олени Теліги ДТП / Фото: Google Maps

На з'їзді з мосту Патона пробка тут ведуть дорожні роботи.

На правому березі пробка біля мосту Патона / Фото: Google Maps

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту. Стоїть рух на вулиці Набережно-Рибальській.

У центрі складно проїхати / Фото: Google Maps

Окрім того, на вулицях – Хрещатик, Володимирській, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, а також на бульварі Тараса Шевченка.

Рух громадського транспорту затримується

Затримується рух автобусів №42 на вул. Княжий Затон у напрямку вул. Шептицького через ДТП. На місце викликано поліцію.

Затримується рух тролейбусів №43, 50 на площі ВВВ у напрямку вул. Милославській через ДТП. На місце викликано поліцію.

Затримується рух трамваїв №28, 22а, 35 вул. Миропільська – вул. Юності пасажирові стало погано. На місце викликано МШД.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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