Найпопулярніші маршрути осені з міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Авіакомпанія обслуговує ключові міжнародні напрямки / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть полетіти до Львова чи Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Flyuia.

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Незважаючи на карантин, авіакомпанія продовжує обслуговувати ключові міжнародні авіаційні напрямки, поєднуючи їх із регіонами України через базовий аеропорт "Бориспіль".

Зокрема, пасажири з Європи, Ізраїлю та інших куточків світу можуть дістатися в різні регіони України, такі як Львів (LWO) і Одеса (ODS).

Про популярні напрямки для Європи

Амстердам (AMS), Париж (CDG), Вільнюс (VNO), Прага (PRG), Барселона (BCN), Мілан (MXP), Лондон (LON), Женева (GVA), Мюнхен (MUC), Берлін (BER) – Київ (KBP)

Київ (KBP) – Кишинів (KIV), Каїр (CAI), Дубай (DXB), Баку (GYD), Єреван (EVN), Тбілісі (TBS)

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Додатково МАУ пропонує перелік маршрутів для подорожей громадянам Ізраїлю:

Тель-Авів (TLV) – Київ (KBP) – Лондон (LON), Вільнюс (VNO), Прага (PRG), Амстердам (AMS), Мюнхен (MUC), Париж (CDG), Берлін (BER), Кишинів (KIV), Єреван (EVN)

Тель-Авів (TLV) – Одеса (ODS)

Інші популярні маршрути з пересадкою в Києві (KBP):

Делі (DEL) -Кішінів (KIV), Єреван (EVN)

Дубай (DXB) – Кишинів (KIV), Лондон (LON), Берлін (BER), Амстердам (AMS)

Тбілісі (TBS) – Ларнака (LCA), Барселона (BCN), Париж (CDG) (тільки для вакцинованих громадян);

Єреван (EVN) – Ларнака (LCA), Мілан (MXP), Барселона (BCN), Афіни (ATH), Прага (PRG)

Баку (GYD) – Ларнака (LCA), Мілан (MXP), Барселона (BCN), Афіни (ATH)

Кишинів (KIV) – Тбілісі (TBS), Єреван (EVN), Стамбул (IST), Ларнака (LCA), Афіни (ATH), Дубай (DXB)

Каїр (KIV) – Лондон (LON), Берлін (BER), Мюнхен (MUC), Париж (CDG), Амстердам (AMS).

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і дев'ять українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямами (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік склав 1087,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. Крім того, в липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8635 рейсів, з яких 7390 припали на закордонні напрямки, а 1245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що:

в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.

в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція. VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в пресслужбі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.