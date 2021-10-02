Самые популярные маршруты осени из международного аэропорта "Борисполь"

Авиакомпания обслуживает ключевые международные направления / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о самых актуальных регулярных маршрутах в течение осени. Из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры могут улететь во Львов или Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Flyuia.

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Несмотря на карантин, авиакомпания продолжает обслуживать ключевые международные авиационные направления, соединяя их с регионами Украины через базовый аэропорт "Борисполь".

В частности, пассажиры из Европы, Израиля и других уголков мира могут добраться в различные регионы Украины, такие как Львов (LWO) и Одесса (ODS).

О популярных направлениях для Европы

Амстердам (AMS), Париж (CDG), Вильнюс (VNO), Прага (PRG), Барселона (BCN), Милан (MXP), Лондон (LON), Женева (GVA), Мюнхен (MUC), Берлин (BER) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Кишинев (KIV), Каир (CAI), Дубай (DXB), Баку (GYD), Ереван (EVN), Тбилиси (TBS)

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Дополнительно МАУ предлагает перечень маршрутов для путешествий гражданам Израиля:

Тель-Авив (TLV) – Киев (KBP) – Лондон (LON), Вильнюс (VNO), Прага (PRG), Амстердам (AMS), Мюнхен (MUC), Париж (CDG), Берлин (BER), Кишинев (KIV), Ереван (EVN)

Тель-Авив (TLV) – Одесса (ODS)

Другие популярные маршруты с пересадкой в Киеве (KBP):

Дели (DEL) – Кишинев (KIV), Ереван (EVN)

Дубай (DXB) – Кишинев (KIV), Лондон (LON), Берлин (BER), Амстердам (AMS)

Тбилиси (TBS) – Ларнака (LCA), Барселона (BCN), Париж (CDG) (только для вакцинированных граждан)

Ереван (EVN) – Ларнака (LCA), Милан (MXP), Барселона (BCN), Афины (ATH), Прага (PRG)

Баку (GYD) – Ларнака (LCA), Милан (MXP), Барселона (BCN), Афины (ATH)

Кишинев (KIV) – Тбилиси (TBS), Ереван (EVN), Стамбул (IST), Ларнака (LCA), Афины (ATH), Дубай (DXB)

Каир (KIV) – Лондон (LON), Берлин (BER), Мюнхен (MUC), Париж (CDG), Амстердам (AMS).

Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62% международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и девять украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1087,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8635 рейсов, из которых 7390 пришлись на зарубежные направления, а 1245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что:

в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.

в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция. VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.