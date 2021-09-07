Схопила ніж і вдарила по тулубу і в шию. У Києві жінка вбила свого чоловіка

Дружина вбила свого чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві спіймали жінку, яка підозрюється в умисному вбивстві чоловіка. Між подружжям виник конфлікт через зловживання чоловіком алкогольними напоями.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

У квартирі на вулиці Карбишева під час сварки дружина схопила ніж і кілька разів вдарила ним по тулубу і в шию. Від отриманих травм 56-річний чоловік помер на місці, а жінці за скоєне загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

"Далі жінка викликала лікарів, які по приїзду на місце події констатували смерть чоловіка. Під час обшуку ми вилучили ймовірне знаряддя скоєння злочину та інші речові докази, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз", – розповів начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.

Правоохоронці затримали 55-річну фігурантку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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"Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі", – додав Андрій Пасічник.

У Києві розшукують небезпечних злочинців

Це не перше вбивство, яке сталося нещодавно в столиці. У Києві розшукують чоловіків, які підозрюються у вбивстві жінки на столичній Оболоні. Перехожі виявили на вулиці потерпілу з травмою голови.

На вулиці Прирічній місцеві жителі знайшли тіло жінки без ознак життя.

"Ми встановили особу потерпілої, це – 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала в столицю на підробіток. Жінка жила в наметі поблизу водойми, де перехожий і виявив її з травмою голови і без ознак життя", – розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

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