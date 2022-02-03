Снігопад знову паралізував Київ: на дорогах затори, а транспорт затримується (фото, відео)

В Києві масштабний збій в роботі транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві через початок снігопаду ускладнено рух транспорту. В столиці утворилися численні затори, переважно на правому березі міста.

Про це свідчать дані Google Maps.

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Ситуація в центрі

Затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Михайла Грушевського, вулиці Липській.

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Затори в центрі міста. Фото: скриншот

Ускладнення руху також є на бульварі Лесі Українки, вулиці Велика Васильківська. Затори утворилися в районі станції метро "Дружби народів".

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Фото: скриншот

Правий берег

Величезна тягучка на Голосіївському проспекті в бік станції метро "Деміївська".

Також ускладнено рух на проспекті Валерія Лобановського та вулиці Вацлава Гавела. Затор утворився на вулиці Олени Теліги.

Затори в Києві 4 лютого. Фото: скриншот

В районі Оболоні, а також у Святошинському районі рух вільний. Незначні ускладнення руху є на Кільцевій дорозі.

Затор на Кільцевій дорозі. Фото: скриншот

Мости

Проїзд ускладнено на Південному мосту через ДТП. Майже повністю зупинено рух у напрямку центра міста. Незначні затори є також на мосту Патона та мосту Метро.

Рух на Південному мосту ускладнений. Фото: скриншот

Лівий берег

Затор утворився на проспекті Юрія Гагаріна та на вулиці Братиславській. Незначна тягучка є на бульварі Перова.

Затори на лівому березі. Фото: скриншот

Збої в роботі громадського транспорту

Трамваї № 14, 15

Затримується рух трамваїв № 14, 15 по вул. Гузара,53 в напрямку Контрактової пл. з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 14:30, курсування з відхиленням від графіка.

Трамваї № 11, 12, 16, 19

Затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська,160 в напрямку пл. Шевченка через припарковане авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.

Рух відновлено о 14:16, курсування з відхиленням від графіка.

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