Вимагали $10 тисяч. У Києві поліцейські викрали людину (фото)

Під час обшуків копи виявили докази. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві двоє поліцейських викрали людину з метою вимагання. Чоловік віддав їм 10 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

"Громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство). У зв’язку із цим, вказаний громадянин домовився із двома працівниками поліції про імітацію затримання свого знайомого з метою подальшого отримання грошових коштів за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські почали вимагати в чоловіка 10 тис. доларів США за те, що його не видадуть поліції.

Гроші вилучено. Фото: Прокуратура Києва / Facebook

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"Чоловік у супроводі працівників поліції збирав по місту необхідну суму грошових коштів, частину яких зняв із власних банківських карток, частину готівкових коштів забрав з місця проживання, а частину – позичив у знайомого", – додають в прокуратурі.

Один із затриманих. Фото: Прокуратура Києва/Facebook

Сьогодні провели обшуки за місцем проживання і місцем роботи підозрюваних. В даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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