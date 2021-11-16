Тисяча Зеленського піде на проїзд? Як кияни реагують на підвищення тарифів у транспорті (фото)

Жителі Києва шоковані підвищенням тарифів на транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві з 1 січня влада планує підвищити вартість проїзду у транспорті до 20 гривень, з карткою киянина – до 12 гривень. У Мережі багато хто обурився цим рішенням і висловив своє невдоволення.
Докладніше про те, як кияни ставляться до підвищення тарифів – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Мешканці Києва шоковані підвищенням вартості проїзду
У Мережі мешканці столиці почали обурюватись тим, що з 1 січня за разову поїздку доведеться платити 20 гривень.
- "Кінець епохи бідності!"
- "Загалом має бути 50 грн, і ніяк інакше"
- "Очманілі"
- "А чого 20? Давай вже 50"
Це пов'язано з "Вовиною тисячею"?
Дехто жартує, що підвищення тарифів пов'язане з тим, що президент України Володимир Зеленський вирішив видати кожному вакцинованому українцю по 1000 гривень.
- "За вакцинацію дадуть 1к, то ще здача буде"
- "Так ось куди ця "золота тисяча з панського плеча піде. На проїзд"
- "Вакцинованим – 12, невакцинованим – 20"
Хтось і не проти підвищення цін на проїзд
Деякі місцеві жителі вважають правильним рішення підняти ціни на проїзд у столичному транспорті.
- "Давно пора. Для середньої зарплати по Києву вартість проїзду 8-10 грн замало. Все одно, скільки зрештою дійде комунальникам після розпилу, але в будь-якому разі більше. Можливо, піде на користь"
- "Ви чого кричите? Наразі метро коштує 30 центів. Це найдешевше метро у світі. Так воно і виглядає"
Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?
- Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
- У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
- Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
- Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.
Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.