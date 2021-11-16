Тисяча Зеленського піде на проїзд? Як кияни реагують на підвищення тарифів у транспорті (фото)

Жителі Києва шоковані підвищенням тарифів на транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня влада планує підвищити вартість проїзду у транспорті до 20 гривень, з карткою киянина – до 12 гривень. У Мережі багато хто обурився цим рішенням і висловив своє невдоволення.

Докладніше про те, як кияни ставляться до підвищення тарифів – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Мешканці Києва шоковані підвищенням вартості проїзду

У Мережі мешканці столиці почали обурюватись тим, що з 1 січня за разову поїздку доведеться платити 20 гривень.

"Кінець епохи бідності!"

"Загалом має бути 50 грн, і ніяк інакше"

"Очманілі"

"А чого 20? Давай вже 50"

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Це пов'язано з "Вовиною тисячею"?

Дехто жартує, що підвищення тарифів пов'язане з тим, що президент України Володимир Зеленський вирішив видати кожному вакцинованому українцю по 1000 гривень.

"За вакцинацію дадуть 1к, то ще здача буде"

"Так ось куди ця "золота тисяча з панського плеча піде. На проїзд"

"Вакцинованим – 12, невакцинованим – 20"

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Хтось і не проти підвищення цін на проїзд

Деякі місцеві жителі вважають правильним рішення підняти ціни на проїзд у столичному транспорті.

"Давно пора. Для середньої зарплати по Києву вартість проїзду 8-10 грн замало. Все одно, скільки зрештою дійде комунальникам після розпилу, але в будь-якому разі більше. Можливо, піде на користь"

"Ви чого кричите? Наразі метро коштує 30 центів. Це найдешевше метро у світі. Так воно і виглядає"

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

(метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

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