Залишилось зовсім трохи! У Києві новорічну ялинку вже прикрашають іграшками – фото

Святкове дерево працівники прикрашали гірляндами до п'ятої ранку – тепер дійшли і до іграшок

Головну ялинку країни вже прикрашають іграшками / Фото: Колаж: Сьогодні

Головну ялинку країни на Софійській площі почали прикрашати новорічними іграшками. Працівникам вдалося повністю прикрасити ялинку гірляндами. Вони займалися цим до 5 години ранку.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли організатори новорічного свята.

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Фото: "Сьогодні"

"Дощ закінчився, і нова бригада висотників розпочала прикрашання ялинки іграшками. На даний момент 10% іграшок вже на ялинці", – зазначили організатори свята.

Фото: "Сьогодні"

Нагадаємо, що всього на ялинці буде 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів.

Під ОП з'явилися ялинка та карусель

У Києві під будівлею Офісу президента облаштовують новорічну локацію: там уже є жива ялинка і незабаром її прикрашатимуть.

9 грудня біля головного входу до ОП встановили живу ялинку, а найменшими зеленими деревцями прикрасили вікна. Поруч із ялинкою також з'явилася основна конструкція для каруселі. Судячи з оформлення, вона буде такою ж, як і минулого року.

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Зазначається, що під час зимових святкувань 2020-2021 року карусель була безкоштовною.