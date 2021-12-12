Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Залишилось зовсім трохи! У Києві новорічну ялинку вже прикрашають іграшками – фото

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 12:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Святкове дерево працівники прикрашали гірляндами до п'ятої ранку – тепер дійшли і до іграшок
Головну ялинку країни вже прикрашають іграшками
Головну ялинку країни вже прикрашають іграшками / Фото: Колаж: Сьогодні

Головну ялинку країни на Софійській площі почали прикрашати новорічними іграшками. Працівникам вдалося повністю прикрасити ялинку гірляндами. Вони займалися цим до 5 години ранку.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли організатори новорічного свята.

Реклама
Фото: "Сьогодні"

"Дощ закінчився, і нова бригада висотників розпочала прикрашання ялинки іграшками. На даний момент 10% іграшок вже на ялинці", – зазначили організатори свята.

Фото: "Сьогодні"

Нагадаємо, що всього на ялинці буде 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів.

Під ОП з'явилися ялинка та карусель

У Києві під будівлею Офісу президента облаштовують новорічну локацію: там уже є жива ялинка і незабаром її прикрашатимуть.

9 грудня біля головного входу до ОП встановили живу ялинку, а найменшими зеленими деревцями прикрасили вікна. Поруч із ялинкою також з'явилася основна конструкція для каруселі. Судячи з оформлення, вона буде такою ж, як і минулого року.

Реклама

Зазначається, що під час зимових святкувань 2020-2021 року карусель була безкоштовною.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 827

захворіло за тиждень в Києві

-9%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти