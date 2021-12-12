Залишилось зовсім трохи! У Києві новорічну ялинку вже прикрашають іграшками – фото

Головну ялинку країни на Софійській площі почали прикрашати новорічними іграшками. Працівникам вдалося повністю прикрасити ялинку гірляндами. Вони займалися цим до 5 години ранку.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли організатори новорічного свята.
"Дощ закінчився, і нова бригада висотників розпочала прикрашання ялинки іграшками. На даний момент 10% іграшок вже на ялинці", – зазначили організатори свята.
Нагадаємо, що всього на ялинці буде 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів.
Далі по темі
Під ОП з'явилися ялинка та карусель
У Києві під будівлею Офісу президента облаштовують новорічну локацію: там уже є жива ялинка і незабаром її прикрашатимуть.
9 грудня біля головного входу до ОП встановили живу ялинку, а найменшими зеленими деревцями прикрасили вікна. Поруч із ялинкою також з'явилася основна конструкція для каруселі. Судячи з оформлення, вона буде такою ж, як і минулого року.
Зазначається, що під час зимових святкувань 2020-2021 року карусель була безкоштовною.
Читайте також:
- Тисячі яскравих вогнів та святкові іграшки: ТОП-5 найгарніших міст до Нового року (фото, відео)
- Яскраві кольори та "Білий квадрат". Ми дізналися, якими будуть ялинки в наступні роки у Києві
- "Облисіла", "копія московської" і фальшива. Найскандальніші ялинки Києва
- В Україні стартував продаж ялинок: наскільки подорожчало новорічне дерево (ціни)