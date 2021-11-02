В аеропорту "Бориспіль" пасажири п'ять годин змушені чекати на літак – що трапилося

Пасажири вже були зареєстровані та готувалися до посадки / Колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримується виліт літака до Марсаламу на 5 годин. Пасажири мали вилетіти до Єгипту ще о 13:50.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Call-центрі авіакомпанії.

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Чому затримався рейс

Виліт рейсу Київ-Марсалам перенесли на 19.00. Його перенесли не з вини аеропорту.

В авіакомпанії Azur Air Ukraine пояснили, що виліт рейсу в Марсалам перенесли з технічних причин.

"Причина затримки рейсу – заміна повітряного судна з технічних причин. Виліт заплановано на 19.00. Пасажири вже були зареєстровані і готувалися до посадки, але її так і не відкрили через заміну повітряного судна", – повідомили в Call-центрі авіакомпанії.

Куди українці літають найчастіше з "Борисполя"

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" українці найчастіше літали до Туреччини, Єгипту та Німеччини.

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За вересень 2021 року "Бориспіль" обслужив 1 160 685 пасажирів. З них 753544 – це пасажири регулярних рейсів, 407141 – нерегулярних.

Водночас сумарно за дев'ять місяців 2021 року аеропорт обслужив 6976939 пасажирів, серед яких 4093166 – пасажири регулярних рейсів, 2883773 – нерегулярних.

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