У Бородянці снаряд окупантів влучив у житловий будинок – є жертви (відео)

На Київщині снаряд потрапив у будинок. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Бородянка Київської області 26 лютого російські окупанти випустили снаряд у житловий будинок. Внаслідок цього загинули 3 особи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Що відомо?

О 13:40 у смт Бородянка внаслідок влучення снаряда у житловий будинок виникла пожежа.

О 14:20 пожежу ліквідовано. Внаслідок влучення снаряда загинули 3 особи. Можливо, під завалами перебувають ще 3 особи.

Підрозділи ДСНС залишили місце події у зв'язку з обстрілами.

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За інформацією новин "Сьогодні", у зруйнованому будинку було шестеро осіб. Усього померло 200 осіб.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".

Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").