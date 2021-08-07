У Києві через футбол обмежать роботу київського метрополітену

Можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

Станції метро закриють для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 7 серпня, у Києві внесуть зміни у графік роботи київського метрополітену. Причиною стало проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між ФК "Шахтар" та ФК "Олександрія".

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Які станції закриють?

"У суботу, 7 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олександрія" (Олександрія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", – йдеться у повідомленні.

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Таким чином, після завершення гри можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Подібний механізм можуть застосувати з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, що вже на цей матч МОЗ даруватиме квитки. Оскільки вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall, можуть за щеплення отримати квитки на футбольні матчі за участі ФК "Шахтар".

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