У Києві змінять рух громадського транспорту – список маршрутів

У столиці громадський транспорт їздитиме інакше. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у ніч на четвер, 27 січня, у роботі громадського транспорту відбудуться зміни. Причина – проведення запланованих робіт.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що зміниться у роботі транспорту?

Буде змінено рух нічного тролейбусного маршруту №91Н. Це пов'язано з ремонтом контактної мережі тролейбуса на перетині вулиць Жилянська – Шота Руставелі.

З 02:00 до 04:00 рух тролейбусів буде організовано:

Вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Крім того, буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Причина – ремонт контактної мережі трамваю по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.

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З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

Маршрут №1:

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від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;

від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;

від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

Чому в Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом ранки в Києві починаються зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає обстановка на дорогах, а саме часті ДТП.