У Києві змінять графік роботи трамваїв – список маршрутів

Трамваї скоротять свою роботу через ремонт шляху на двох вулицях / Колаж "Сьогодні"
У ніч на 24 листопада буде скорочено режим роботи трамваїв№№ 8-К, 29-К, 14. Все через ремонт шляху на вулиці Привокзальній та Кирилівській.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.
Як працюватимуть трамваї №14
З 01:10 до 05:25 рух трамваїв вулицею Кирилівською (заїзд у депо) закриють.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
- від Контрактової площі: 22:30, 22:45;
- від проспекту Втішний: 23:46, 23:54.
О 05:25 рух трамваїв відновлять.
Як працюватимуть трамваї № 8-К
З 00:10 до 05:00 рух трамваїв вулицею Привокзальною закриють.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
- від вулиці Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД): 22:38, 22:48;
- від ст. м. "Позняки": 23:18, 23:30.
О 05:00 рух відновлять за графіком.
Як працюватимуть трамваї №29-К
- від вулиці Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД): 22:35, 23:05;
- від ст. м. "Бориспільська": 23:16, 23:43.
О 05:00 рух відновлять за графіком.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.