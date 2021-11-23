У Києві масовий збій у роботі транспорту: причина та маршрути

У вівторок, 23 листопада, у Києві відбувся масовий збій у роботі транспорту. Затримується рух автобусів, тролейбусів та трамваїв.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Де затримка?
Затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к, пр-т Маяковського, Керченська пл, пр-т Ватутіна , пр-т Героїв Сталінграда з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.
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Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
Також затримується рух трамваїв №22к на вул. Стальського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Крім того, затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Гавела, 36 у напрямку пр-т Відрадного через травмування пасажира.
Затори у столиці
Чому відбуваються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.
У столиці багато ДТП
Також причиною збою роботи транспорту стають аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині зібрався затор із низки тролейбусів.
Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі
Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.
Як працює транспорт у карантин
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений із транспорту поліцією.