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У Києві масовий збій у роботі транспорту: причина та маршрути

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 09:29
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У столиці багато заторів із самого ранку
У Києві проблеми із транспортом. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві проблеми із транспортом. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 23 листопада, у Києві відбувся масовий збій у роботі транспорту. Затримується рух автобусів, тролейбусів та трамваїв.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Де затримка?

Затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к, пр-т Маяковського, Керченська пл, пр-т Ватутіна , пр-т Героїв Сталінграда з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Також затримується рух трамваїв №22к на вул. Стальського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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Крім того, затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Гавела, 36 у напрямку пр-т Відрадного через травмування пасажира.

Затори у столиці

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

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"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

У столиці багато ДТП

Також причиною збою роботи транспорту стають аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині зібрався затор із низки тролейбусів.

Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений із транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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