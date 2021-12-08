У Києві масштабний збій транспорту – список маршрутів (фото, відео)

Що у столиці відбувається з транспортом. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 8 грудня, у Києві відбувся масовий збій у роботі громадського транспорту. Наразі затримується рух кількох маршрутів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Проблеми з транспортом у столиці

Станом на вечір 8 грудня затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Дегтярівська – інститут Газа з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Також затримується рух трамваїв №14, 18 на вул. Глибочицька, 44 через ДТП. На місце викликано поліцію.

Крім того, через зледеніння проводів зупинився рух тролейбусів №22, 27, 30 на вулицях Теліги та Довженка.

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Затримується рух тролейбусів №41 на вул. Святошинська – вул. Котельникова через падіння дерева. На місце направлено відповідальну службу міста.

Також затримується рух тролейбусів №11, 12, 16, 19 по вул. Оленівська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

У Києві не їдуть трамваї. Фото: "Сьогодні"

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У Києві стоїть транспорт. Фото: "Сьогодні"

У Києві проблеми з транспортом. Фото: "Сьогодні"

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

У столиці багато ДТП

Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїзній частині виник затор з тролейбусів.

Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один з документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.

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