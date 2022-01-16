У Києві на три дні скасують рейси електрички: список

Найближчими днями скасують низку рейсів міської електрички / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 17, 18 та 19 січня через технічні причини скасують курсування рейсів міської електрички.
Про це пише пресслужба "Київпастранс".
Які рейси скасують?
Вранці 17 січня:
- №7307 від ст.Дарниця;
- №7308 від ст.Київ-Волинський;
- №7315 від ст.Дарниця;
- №7316 від ст.Київ-Волинський.
Ввечері 17 січня:
- №7416 від ст.Борщагівська;
- №7423 від ст.Дарниця;
- №7424 від ст.Борщагівська;
- №7431 від ст.Дарниця.
Вранці 18 січня:
- №7307 від ст.Дарниця;
- №7308 від ст.Київ-Волинський;
- №7315 від ст.Дарниця;
- №7316 від ст.Київ-Волинський.
Ввечері 18 січня:
- №7416 від ст.Борщагівська;
- №7423 від ст.Дарниця;
- №7424 від ст.Борщагівська;
- №7431 від ст.Дарниця.
Вранці 19 січня:
- №7307 від ст.Дарниця;
- №7308 від ст.Київ-Волинський;
- №7315 від ст.Дарниця;
- №7316 від ст.Київ-Волинський.
Ввечері 19 січня:
- №7416 від ст.Борщагівська;
- №7423 від ст.Дарниця;
- №7424 від ст.Борщагівська;
- №7431 від ст.Дарниця.
У Києві стався збій у роботі транспорту
У Києві 16 січня затримується рух тролейбусів № 5 по вул. Північно- Сирецька через аварійні роботи "Київводоканалу". Рух тролейбусів №5 організовано до пр. Свободи.
За даними карт Google, заторів на цій ділянці дороги практично немає. Невелика тягучка є лише на повороті з вулиці Північно-Сирецької на Білицьку. Найближчу вулицю Межова повністю перекрили.
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