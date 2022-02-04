У Києві запізнюється громадський транспорт – де затори (карта)

У столиці знову затори / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 4 лютого, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Наразі рух деяких маршрутів затримується.

Про це пише Київпастранс.

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Що із транспортом?

Затримується рух автобусів №7 на Львівській площі, ярмарок. Рух автобусів організований на вул. Бульварно-Кудрявській.

Затримується рух тролейбусів №12, 45 на вул. Касіана через ДТП. На місце вже викликали поліцію. Рух відновили о 10:17 курсування з відхиленням від графіка.

Затримується рух тролейбусів №38 на вул. Алмазова – б-р Лесі Українки через ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 10:25 курсування з відхиленням від графіка.

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Затримується рух трамваїв №8К, 22К, 29К, 33А Дарницьке депо з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Де затори?

На лівому березі Києва затори утворилися на Бориспільському шосе, проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе.

На правому березі столиці зараз затори на вулиці Соборній, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській та бульварі Тараса Шевченка.

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Ще більші затори спостерігаються на Південному мосту. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

Збої у роботі транспорту

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

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