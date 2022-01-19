У Києві збій в роботі транспорту та затори – що відбувається на вулицях міста

У столиці змінився рух транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні
У середу, 19 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Декілька маршрутів відстають від графіка через ДТП.
Про це повідомили у Київпастранс.
Що із транспортом?
- Затримується рух тролейбусів №41 на вул. Святошинська 20 через ДТП.
- Затримується рух трамваїв №14, 18 на вул. Верхній Вал 10 через припарковане авто у габариті проїзду.
На адреси викликано поліцію.
Пробки
Утворилися також затори на проспекті Перемоги. Про це свідчать онлайн-карти Google maps.
Також стоїть Столичне шосе перед Видубичами.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- "Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді.
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