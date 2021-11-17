У Київському метро з'явилися лежачі місця? Пасажири показали дивні фото

Сьогодні, 17 листопада, у Мережі з'явилося фото, де чоловік у метро Києва ліг на сидячі місця.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ-оперативний".
Подробиці
Чоловік зняв взуття та ліг на вільні сидячі місця. Хтось із людей сфотографував це. Фото з'явилися у Мережі.
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"У столичній підземці з'явилися місця для VIP-гостей. Гарно їхати не заборониш", – написали під фото.
Проїзд у метро буде дорожчим
У Києві з 1 січня разова поїздка у комунальному автобусі, метро, трамваї та тролейбусі коштуватиме 20 гривень. Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень.
У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.
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