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У Київському метро з'явилися лежачі місця? Пасажири показали дивні фото

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
17 листопада, 13:40
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Хтось із людей сфотографував чоловіка. Фото одразу з'явилися у Мережі
Чоловік ліг на сидячі місця в метро / Колаж "Сьогодні"
Чоловік ліг на сидячі місця в метро / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 17 листопада, у Мережі з'явилося фото, де чоловік у метро Києва ліг на сидячі місця.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ-оперативний".

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Подробиці

Чоловік зняв взуття та ліг на вільні сидячі місця. Хтось із людей сфотографував це. Фото з'явилися у Мережі.

"У столичній підземці з'явилися місця для VIP-гостей. Гарно їхати не заборониш", – написали під фото.

Чоловік лежить у метро. Фото Telegram-каналу "Київ оперативний"
Чоловік лежить у метро. Фото Telegram-каналу "Київ оперативний"

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Проїзд у метро буде дорожчим

У Києві з 1 січня разова поїздка у комунальному автобусі, метро, трамваї та тролейбусі коштуватиме 20 гривень. Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень.

У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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