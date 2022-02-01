У Києві сьогодні вночі зміниться рух транспорту – нові графіки та маршрути

Тролейбус і трамваї змінять графіки. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вночі проти 2 лютого змінять графіки та маршрути громадського транспорту. Рух швидкісних трамваїв буде зупинено, а тролейбуси курсуватимуть за новими напрямками.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Тролейбуси
Вночі проти 2 лютого буде змінено маршрут тролейбусів № 92Н через ремонт контактної мережі тролейбуса на ділянці просп. Правди – вул. Івана Виговського.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано так:
- міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – вул. Івана Виговського наявною трасою, далі вул. Північно-Сирецькою до вул. Білицької.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Трамваї
Вночі проти 2 лютого буде змінено режим роботи трамваїв № 1, 3 через ремонт контактної мережі на ділянці вул. Покотила – бульв. Кольцова.
З 00:30 до 05:00 рух трамваїв тут буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут № 1:
- від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
- від ст. "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.
Маршрут № 3:
- від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
- від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
О 05:00 рух буде відновлено за графіком.