В Киеве сегодня ночью изменится движение транспорта – новые графики и маршруты

Троллейбус и трамваи изменят графики. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в ночь на 2 февраля изменят графики и маршруты общественного транспорта. Движение скоростных трамваев будет приостановлено, а троллейбусы будут курсировать по новым направлениям.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Троллейбусы
В ночь на 2 февраля будет изменен маршрут троллейбусов № 92н из-за ремонта контактной сети на отрезке просп. Правды – ул. Ивана Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано так:
- международный аэропорт "Киев" (Жуляны) – до ул. Ивана Выговского по действующей трассе, дальше по ул. Северо-Сырецкой до ул. Белицкой.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Трамваи
В ночь на 2 февраля будет сокращен режим работы трамваев № 1, 3 из-за ремонта контактной сети на участке ул. Покотило – бульв. Кольцова.
С 00:30 до 05:00 движение трамваев здесь будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут № 1:
- от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
- от ст. "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.
Маршрут № 3:
- от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;
- от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
В 05:00 движение будет возобновлено по графику.