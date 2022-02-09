У Києві серйозні затори й затримується транспорт – де не проїхати (карта)

У столиці збій у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві 9 лютого стався збій у роботі громадського транспорту. До того ж, на дорогах утворився серйозний затор.
Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на столичних дорогах.
Що з транспортом?
Затримується рух трамваїв №29к на вул. Ташкентській у напрямку вул. Павла Усенка з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Де корки?
Серйозні затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, а також вулицях Саксаганського, Великій Житомирській, Великій Васильківській, Жилянській та Вадима Гетьмана.
Затори у Києві 9 лютого. Карта
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Саме тому зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.