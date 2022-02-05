У Києві збій у роботі громадського транспорту та затори – де не проїхати (оновлено)

Рух транспорту у столиці змінився / Фото: Колаж: Сьогодні
5 лютого у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Рух деяких маршрутів змінився, а також на дорогах міста утворилися затори.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Затримується рух транспорту
- Затримується рух трамваїв №29К по вул. Славгородська-музична школа з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
- Затримується рух тролейбусів № 50, 50К по пр. Визволителів- парк Перемоги в напрямку вул. Милославської з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Затори та ДТП
Сьогодні на вулиці Михайлівській сталася аварія. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.
Також через ремонтні роботи утворився затор на Броварському проспекті в районі "Гідропарку".
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня ситуація, а саме часті ДТП.
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
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