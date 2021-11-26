У Києві знову збій у роботі транспорту: де можуть бути затори

Збій у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 26 листопада, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Затримується рух кількох автобусів.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Що із транспортом?
Змінено рух автобусів №95 по вул. Березняківська, зупинка з.п "Лівий берег" з причини проведення дорожніх робіт.
Рух автобусів №95 організовано по п-т. Павла Тичини, вул. Амвросія Бучми, без заїзду на вул. Березняківська.
Також рух автобусів № 7 на Львівській площі з причини припаркованого авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.
Чому відбуваються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стався через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.
У столиці багато ДТП
Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі
Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.
Як працює транспорт у карантин
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.