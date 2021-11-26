У Києві знову збій у роботі транспорту: де можуть бути затори

Збій у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 26 листопада, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Затримується рух кількох автобусів.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що із транспортом?

Змінено рух автобусів №95 по вул. Березняківська, зупинка з.п "Лівий берег" з причини проведення дорожніх робіт.

Рух автобусів №95 організовано по п-т. Павла Тичини, вул. Амвросія Бучми, без заїзду на вул. Березняківська.

Також рух автобусів № 7 на Львівській площі з причини припаркованого авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.

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Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стався через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

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У столиці багато ДТП

Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.

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