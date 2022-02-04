Сьогодні 14:00 на
Церемонія відкриття
Пекін (Китай)
Парад команд та шоу
Завтра 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Завтра 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
6 лютого 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
6 лютого 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
6 лютого 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
6 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
6 лютого 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
6 лютого 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
6 лютого 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

В Києві громадський транспорт кардинально змінить роботу – нові маршрути

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 16:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ряд автобусів, тролейбусів та трамваїв будуть курсувати за іншими графіками та маршрутами
Громадський транспорт у Києві курсуватиме зі змінами.
Громадський транспорт у Києві курсуватиме зі змінами. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на вихідні відбудеться масштабний збій у роботі громадського транспорту. Деякі маршрути будуть скорочені, а частина із них і зовсім закриті.

Про це попередили у Київпастрансі.

Реклама

Трамваї № 16

Із 23:40 4 лютого до 05:40 5 лютого рух трамваїв по вулиці З. Гайдай буде закрито.

Рух трамваїв буде організовано:

  • Контрактова площа – вул. Йорданська.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

Реклама
  • від вул. Контрактової площі: 22:22, 22:46;
  • від ст. м. "Героїв Дніпра": 22:35, 23:00;
  • від ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. С. Скляренка: 23:06, 23:30.

О 05:40 рух трамваїв буде відновлено за власним маршрутом.

Причина збою: проведення робіт по реконструкції підземного пішохідного переходу на вулиці З. Гайдай.

Тролейбуси № 91Н

У ніч проти 6 лютого буде змінено його маршрут. Ремонтуватимуть контактну мережу по вулиці Радунській – вулиці Лісківській.

Реклама

З 01:40 до 03:40 рух тролейбусів на ділянці вул. Радунська – вул. Лісківська буде закрито.

Рух тролейбусів буде організовано:

  • залізничний вокзал "Центральний" – вул. Милославська (до вул. М. Цвєтаєвої за діючою схемою далі просп. В. Маяковського до вул. Милославська).

О 03:40 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Тролейбуси № 92Н

У ніч проти 6 лютого буде змінено маршрут. Ремонтуватимуть контактну мережу тролейбуса по проспекту Правди – вулиці І. Виговського.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

  • "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вулиці І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Масштабний збій через ярмарки

На вихідних у Києві заплановані продовольчі ярмарки на вул. Сержа Лифаря, вул. Голосіївській, вул. Героїв Севастополя, вул. Йорданській та вул. Татарській.

Через це 5 лютого будуть внесені зміни у рух автобусів №№ 2, 39,61,98 та тролейбусів № 34

З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух маршрутів буде організовано:

  • автобус № 2 від вул. Булгакова до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Академіка Каблукова, далі за діючим маршрутом;
  • автобус № 61 по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Остафія Дашкевича(Миколи Кибальчича) – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (в зворотному напрямку вул. С. Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. "Троєщина";
  • автобус № 98 по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 39 в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючою трасою руху;
  • тролейбус № 34 по трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

6 лютого буде змінено маршрут автобусів № 31.

Рух буде організовано від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючою трасою, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за діючою трасою.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У мережі пишуть, що "Нацкорпус" створює радіоактивну бомбу проти РФ. Ми дізналися, чи це правда Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак "Кураж Базар" у Києві знищують. Що зараз відбувається на ВДНГ – репортаж (фото, відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко До Чорнобиля їдуть військові – що відомо Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

14 670

захворіло за тиждень в Києві

+37%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти