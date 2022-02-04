В Києві громадський транспорт кардинально змінить роботу – нові маршрути

Ряд автобусів, тролейбусів та трамваїв будуть курсувати за іншими графіками та маршрутами

Громадський транспорт у Києві курсуватиме зі змінами. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на вихідні відбудеться масштабний збій у роботі громадського транспорту. Деякі маршрути будуть скорочені, а частина із них і зовсім закриті.

Про це попередили у Київпастрансі.

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Трамваї № 16

Із 23:40 4 лютого до 05:40 5 лютого рух трамваїв по вулиці З. Гайдай буде закрито.

Рух трамваїв буде організовано:

Контрактова площа – вул. Йорданська.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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від вул. Контрактової площі: 22:22, 22:46;

від ст. м. "Героїв Дніпра": 22:35, 23:00;

від ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. С. Скляренка: 23:06, 23:30.

О 05:40 рух трамваїв буде відновлено за власним маршрутом.

Причина збою: проведення робіт по реконструкції підземного пішохідного переходу на вулиці З. Гайдай.

Тролейбуси № 91Н

У ніч проти 6 лютого буде змінено його маршрут. Ремонтуватимуть контактну мережу по вулиці Радунській – вулиці Лісківській.

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З 01:40 до 03:40 рух тролейбусів на ділянці вул. Радунська – вул. Лісківська буде закрито.

Рух тролейбусів буде організовано:

залізничний вокзал "Центральний" – вул. Милославська (до вул. М. Цвєтаєвої за діючою схемою далі просп. В. Маяковського до вул. Милославська).

О 03:40 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Тролейбуси № 92Н

У ніч проти 6 лютого буде змінено маршрут. Ремонтуватимуть контактну мережу тролейбуса по проспекту Правди – вулиці І. Виговського.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вулиці І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Масштабний збій через ярмарки

На вихідних у Києві заплановані продовольчі ярмарки на вул. Сержа Лифаря, вул. Голосіївській, вул. Героїв Севастополя, вул. Йорданській та вул. Татарській.

Через це 5 лютого будуть внесені зміни у рух автобусів №№ 2, 39,61,98 та тролейбусів № 34

З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух маршрутів буде організовано:

автобус № 2 від вул. Булгакова до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Академіка Каблукова, далі за діючим маршрутом;

від вул. Булгакова до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Академіка Каблукова, далі за діючим маршрутом; автобус № 61 по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Остафія Дашкевича(Миколи Кибальчича) – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (в зворотному напрямку вул. С. Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. "Троєщина";

по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Остафія Дашкевича(Миколи Кибальчича) – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (в зворотному напрямку вул. С. Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. "Троєщина"; автобус № 98 по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6; автобус № 39 в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючою трасою руху;

в напрямку вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючою трасою руху; тролейбус № 34 по трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

6 лютого буде змінено маршрут автобусів № 31.

Рух буде організовано від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючою трасою, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за діючою трасою.

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