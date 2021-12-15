В Києві внесли зміни в рух громадського транспорту – список нових маршрутів

Вранці стався збій у роботі громадського транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 15 грудня в Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Через це місцями рух затримується або змінені маршрути курсування.

Про це попереджають у Київпастрансі.

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Де змінено рух

Тролейбуси № 5, 7, 26, 92н



Зранку з технічних причин затримувався рух тролейбусів № 5, 7, 26, 92н по проспекту Перемоги поблизу станції метро "Нивки". На місце направляли відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 7:07, однак тролейбуси курсують з відхиленням від графіка.

Автобуси № 64

Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.

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Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка"

Тролейбуси № 8, 9, 17, 19, 19д



Затримується рух тролейбусів № 8, 9, 17, 19, 19д на Повітрофлотському проспекті, 23, в напрямку вул. Ольжича з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Тролейбуси № 31, 37, 37А

Затримується рух тролейбусів № 31,37,37а на вул. Лісківська, 2/71, в напрямку вул. Милославської з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

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Трамваї № 14, 18

Затримується рух трамваїв № 14, 18, по вул. Глибочицька- вул.Студенська з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

В Києві оновлять громадський транспорт

Міська влада планує запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме:

65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра,

72 тролейбусів довжиною понад 18,5 метра.

Очікується, що це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю.

Також хочуть придбати 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.

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