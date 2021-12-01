У Києві "стоїть" громадський транспорт: список маршрутів (карта)

У місті пробки та збій у роботі транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Затримується рух автобусів та трамваїв.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Telegram.
Змінено рух автобусів № 87, 108 на вул. Шумського через проведення дорожніх робіт.
- Рух автобусів організовано на вул. Тичини.
- Рух автобусів №108 організовано Дніпровською Набережною.
А трамвай №16 курсує із відхиленням від графіка.
По вул. Тимошенко 6 сталася ДТП. На місці працювала поліція.
Затори у столиці
Також у місті через протести утворилося безліч заторів. Найбільше на правому березі.
Важко проїхати транспортом на проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка, вулиці Борщагівська, Індустріальний провулок, вулиці Вадима Гетьмана.
Весь центр Києва перекрито
У Києві 1 грудня через проведення масових заходів повністю перекрили рух у центрі міста. Перекрили понад десяток вулиць.
З шостої ранку 1 грудня повністю перекриті такі вулиці:
- Хрещатик – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;
- вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;
- вулиця Мала Житомирська – від Майдану до Володимирського проїзду;
- вулиця Софіївська – від Майдану до Володимирського проїзду;
- провулок Т. Шевченка;
- вулиця Бориса Грінченка;
- вулиця Костьольна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;
- вулиця Круглоуніверситетська;
- вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;
- вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;
- вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;
- вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.
Рух маршрутів буде організовано:
- тролейбусів №6: від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";
- тролейбусів №№ 16, 18: від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобусів №24: на дільницях від Національного музею історії України у Другій світовій війні до ст. м. "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого";
- автобусів №55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницькою власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспитальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом;
- автобусів №62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
- автобусів №114 на ділянках від вул. Милославській на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого".
Раніше ми писали:
- У Києві зросте вартість проїзду у маршрутках.
- ФОПи влаштували мітинг під Верховною Радою та перекрили вулицю Шовковичну.
- У Києві в одній із маршруток помітили замість сидіння тумбочку. Незважаючи на це, пасажири сідають на предмет меблів та їдуть.