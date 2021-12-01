У Києві "стоїть" громадський транспорт: список маршрутів (карта)

У місті пробки та збій у роботі транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Затримується рух автобусів та трамваїв.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Telegram.

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Змінено рух автобусів № 87, 108 на вул. Шумського через проведення дорожніх робіт.

Рух автобусів організовано на вул. Тичини.

Рух автобусів №108 організовано Дніпровською Набережною.

А трамвай №16 курсує із відхиленням від графіка.



По вул. Тимошенко 6 сталася ДТП. На місці працювала поліція.

Затори у столиці

Також у місті через протести утворилося безліч заторів. Найбільше на правому березі.

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Важко проїхати транспортом на проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка, вулиці Борщагівська, Індустріальний провулок, вулиці Вадима Гетьмана.

Пробки у Києві. Скрін: Google Maps

Весь центр Києва перекрито

У Києві 1 грудня через проведення масових заходів повністю перекрили рух у центрі міста. Перекрили понад десяток вулиць.

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З шостої ранку 1 грудня повністю перекриті такі вулиці:

Хрещатик – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;

вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;

вулиця Мала Житомирська – від Майдану до Володимирського проїзду;

вулиця Софіївська – від Майдану до Володимирського проїзду;

провулок Т. Шевченка;

вулиця Бориса Грінченка;

вулиця Костьольна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;

вулиця Круглоуніверситетська;

вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;

вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;

вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;

вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.

Протести у Києві. Фото: сайт "Сьогодні"

Рух маршрутів буде організовано:

тролейбусів №6: від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";

тролейбусів №№ 16, 18: від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів №24: на дільницях від Національного музею історії України у Другій світовій війні до ст. м. "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого";

автобусів №55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницькою власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспитальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом;

автобусів №62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

автобусів №114 на ділянках від вул. Милославській на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого".

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