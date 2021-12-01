В Киеве "стоит" общественный транспорт: список маршрутов (карта)

В городе пробки и сбой в работе транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение автобусов и трамваев.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.
Изменено движение автобусов № 87, 108 по ул. Шумского по причине проведения дорожных работ.
- Движение автобусов организовано по ул. Тычины.
- Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.
А трамвай №16 курсирует с отклонением от графика.
По ул. Тимошенко 6 произошло ДТП. На месте работала полиция.
Пробки в столице
Также в городе из-за протестов образовалось множество пробок. Больше всего из на правом берегу.
Сложно проехать транспорту на проспекте Победы, улице Александра Довженко, улице Борщаговская, Индустриальный переулок, улице Вадима Гетьмана.
Весь центр Киева перекрыт
В Киеве 1 декабря из-за проведения массовых мероприятий полностью перекрыли движение в центре города. Перекрыли более десятка улиц.
С шести утра 1 декабря полностью перекрыты следующие улицы:
- Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
- улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
- улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;
- улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;
- переулок Т. Шевченко;
- улица Бориса Гринченко;
- улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
- улица Круглоуниверситетская;
- улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
- улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
- улица Институтская – от Садовой до Майдана;
- улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.
Движение маршрутов будет организовано:
- троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
- автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
- автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;
- автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".
Раньше мы писали:
- В Киеве вырастет стоимость проездав маршрутках.
- ФОПы устроили митинг под Верховной Радой и перекрыли улицу Шелковичную.
- В Киеве в одной из маршруток заметили вместо сиденья тумбочку.Несмотря на это, пассажиры садятся на предмет мебели и уезжают.