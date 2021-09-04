У київському бізнес-центрі сталася пожежа (відео)

Пожежа в бізнес-центрі "Колізей". Колаж: "Сьогодні" / Фото: ГСЧС

У Києві в суботу, 4 вересня, сталася пожежа в бізнес-центрі "Колізей", який знаходиться в Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко.

Як повідомили в ДСНС, жертв і постраждалих немає. З ліфтової кабіни, яка була заблокована, дістали дитину.

Інформація про пожежу надійшла о 18:18. Займання сталося на восьмому поверсі в приміщенні сауни фітнес-центру, вогонь поширився на покрівлю площею близько 100 кв. Рятувальники проводять розвідку на поверхах.

До гасіння пожежі було залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

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Пожежа була локалізована о 19:22, а о 19:30 – ліквідована.

Пожежа в Костелі Святого Миколая

У Києві в п'ятницю ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська, 75. Займання сталося між першим і другим поверхами.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць техніки а також 80 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в Києві. В результаті пожежі згорів духовий орган, який був єдиним діючим в Європі.

Нещодавно ми також писали про те, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку.

Також повідомлялося, що у дворі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль. Причину пожежі намагаються встановити.