У Мережі показали, як Київський метрополітен тріщить по швах – чи це правда

Дігери показали, що столична підземка у поганому стані / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі розповсюджується відео, в якому дігери показали жахливий стан залізничного полотна у Київському метрополітені. Сайт "Сьогодні" дізнався, чи це правда.

Що з підземкою

У ролику хлопці показують, що нібито рейки у поганому стані, а також розхитані болти.

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"Це абсолютно небезпечно для пасажирів" , – каже один із дігерів.

Що кажуть представники метро

У столичній підземці нам сказали, що ролик не першої свіжості.

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"Несвіже відео, а заради хайпа дігери ще не таке покажуть. Шляхове господарство проходить регулярні перевірки та заміни дефектних одиниць", – відповіли у метрополітені.

Як працював Київський метрополітен у перші роки

6 листопада Київському метрополітену виповнився 61 рік. Московська підземка запрацювала 6 листопада 1960 року. З того часу кияни користуються підземними магістралями. Перші п'ять станцій – "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро" були неймовірно популярними у пасажирів.

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