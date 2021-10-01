Чоловіки на вагу золота. У Київському метрополітені розповіли про роботу контролерів

У Київському метрополітені станом на 30 вересня працюють 344 контролери. Наймолодшому працівнику 18 років, а найстаршому – 70. При цьому чоловіків серед них дуже мало – всього три.
Про це розповів директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Facebook.
Як працюють контролери?
Працівники мають 40-годинний робочий тиждень і позмінний графік роботи. Щоб отримати посаду, потрібно мати повну середню освіту, пройти медогляд і стажування.
Основні обов'язки на посаді – перевіряти засоби оплати проїзду, зокрема пільгові. Таких категорій в метрополітені 32:
- 21 загальнодержавна;
- 11 з правом безкоштовного проїзду, наданих містом.
"Фахівець на контрольному пункті має знати всі види посвідчень. Також він стежить за роботою турнікетів та повідомляє відповідній службі у разі некоректного спрацювання. Контролер викликає супровід для маломобільних пасажирів", – сказав Брагінський.
Чому є плинність кадрів?
За словами директора метрополітену, важливим фактором контролерів є стресостійкість. Це пов'язано з тим, що працівники постійно спілкуються з людьми. Саме контролерам вони висловлюють усе, що "накипіло".
"Люди часто діляться "накипілим" саме з контролерами метро. Це одна з суттєвих причин плинності кадрів у цій службі. Хоча є працівник, який працює на контролі вже 32 роки", – розповів Брагінський.
Читайте також:
- У Київському метрополітені відбудеться арт-виставка, присвячена Бабиному Яру
- Кішка, яка тиждень прожила в тунелях метрополітену Києва, втекла від волонтерів
- Наскрізні вагони для Київського метрополітену: коли їх закуплять
- Таємниці Київського метрополітену: хто такі "червоні шапочки" і що вони роблять у підземці