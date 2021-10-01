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Чоловіки на вагу золота. У Київському метрополітені розповіли про роботу контролерів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 жовтня, 08:00
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Один з головних чинників контролерів – стресостійкість, адже вони постійно спілкуються з пасажирами і не всі люди адекватно поводяться
У Київському метрополітені працюють понад 300 контролерів
У Київському метрополітені працюють понад 300 контролерів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені станом на 30 вересня працюють 344 контролери. Наймолодшому працівнику 18 років, а найстаршому – 70. При цьому чоловіків серед них дуже мало – всього три.

Про це розповів директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Facebook.

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Як працюють контролери?

Працівники мають 40-годинний робочий тиждень і позмінний графік роботи. Щоб отримати посаду, потрібно мати повну середню освіту, пройти медогляд і стажування.

Основні обов'язки на посаді – перевіряти засоби оплати проїзду, зокрема пільгові. Таких категорій в метрополітені 32:

  • 21 загальнодержавна;
  • 11 з правом безкоштовного проїзду, наданих містом.
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"Фахівець на контрольному пункті має знати всі види посвідчень. Також він стежить за роботою турнікетів та повідомляє відповідній службі у разі некоректного спрацювання. Контролер викликає супровід для маломобільних пасажирів", – сказав Брагінський.

Чому є плинність кадрів?

За словами директора метрополітену, важливим фактором контролерів є стресостійкість. Це пов'язано з тим, що працівники постійно спілкуються з людьми. Саме контролерам вони висловлюють усе, що "накипіло".

"Люди часто діляться "накипілим" саме з контролерами метро. Це одна з суттєвих причин плинності кадрів у цій службі. Хоча є працівник, який працює на контролі вже 32 роки", – розповів Брагінський.

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