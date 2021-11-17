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Винен Кличко? У Києві виступили проти підвищення цін на проїзд

Софія Ковнір
17 листопада, 17:51
Наразі шукають юридичні механізми, як цього не допустити

Віталій Кличко підняв ціни на проїзд у київському транспорті. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер столиці Віталій Кличко мав отримати позицію ГРС.

Про це повідомили у пресслужбі Державної регуляторної служби.

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Подробиці

У відомстві заявили: якщо ГРС приходить до висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, або якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийняте.

У ГРС додали, що порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.

Підвищення цін на проїзд можуть не допустити

Представники "Слуги Народу" у Києві та Верховній Раді виступили проти підвищення цін на проїзд і зараз шукають юридичних механізмів, як цього не допустити.

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Депутати ініціюватимуть проведення повного аудиту функціонування громадського транспорту Києва та Київського метрополітену.

Мешканці Києва висловились про подорожчання проїзду у транспорті до 20 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

  • Одна поїздка у комунальному транспорті з 1 січня
  • (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
  • У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
  • Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
  • Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
  • Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

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Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

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