Винен Кличко? У Києві виступили проти підвищення цін на проїзд

Віталій Кличко підняв ціни на проїзд у київському транспорті. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер столиці Віталій Кличко мав отримати позицію ГРС.
Про це повідомили у пресслужбі Державної регуляторної служби.
Подробиці
У відомстві заявили: якщо ГРС приходить до висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, або якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийняте.
У ГРС додали, що порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.
Підвищення цін на проїзд можуть не допустити
Представники "Слуги Народу" у Києві та Верховній Раді виступили проти підвищення цін на проїзд і зараз шукають юридичних механізмів, як цього не допустити.
Депутати ініціюватимуть проведення повного аудиту функціонування громадського транспорту Києва та Київського метрополітену.
Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?
- Одна поїздка у комунальному транспорті з 1 січня
- (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
- У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
- Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
- Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.
Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.