Винен Кличко? У Києві виступили проти підвищення цін на проїзд

Віталій Кличко підняв ціни на проїзд у київському транспорті. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер столиці Віталій Кличко мав отримати позицію ГРС.

Про це повідомили у пресслужбі Державної регуляторної служби.

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Подробиці

У відомстві заявили: якщо ГРС приходить до висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, або якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийняте.

У ГРС додали, що порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.

Підвищення цін на проїзд можуть не допустити

Представники "Слуги Народу" у Києві та Верховній Раді виступили проти підвищення цін на проїзд і зараз шукають юридичних механізмів, як цього не допустити.

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Депутати ініціюватимуть проведення повного аудиту функціонування громадського транспорту Києва та Київського метрополітену.

Мешканці Києва висловились про подорожчання проїзду у транспорті до 20 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

Одна поїздка у комунальному транспорті з 1 січня

з 1 січня (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

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Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

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