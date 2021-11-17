Виноват Кличко? В Киеве выступили против повышения цен на проезд

Виталий Кличко поднял цены на проезд в киевском транспорте. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр столицы Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регуляторной службы.

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В ведомстве заявили: если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято.

В ГРС добавили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.

Повышение цен на проезд могут не допустить

Представители "Слуги Народа" в Киеве и Верховной Раде выступили против повышения цен на проезд и сейчас ищут юридические механизмы, как этого не допустить.

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Депутаты будут инициировать проведение полного аудита функционирования общественного транспорта Киева и Киевского метрополитена.

Жители Киева высказались о подорожании проезда в транспорте до 20 гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

Одна поездка в коммунальном транспорте с 1 января (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

с 1 января (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

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