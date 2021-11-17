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Виноват Кличко? В Киеве выступили против повышения цен на проезд

София Ковнир
17 ноября, 17:51
Сейчас ищут юридические механизмы, как этого не допустить

Виталий Кличко поднял цены на проезд в киевском транспорте. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр столицы Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регуляторной службы.

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В ведомстве заявили: если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято.

В ГРС добавили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.

Повышение цен на проезд могут не допустить

Представители "Слуги Народа" в Киеве и Верховной Раде выступили против повышения цен на проезд и сейчас ищут юридические механизмы, как этого не допустить.

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Депутаты будут инициировать проведение полного аудита функционирования общественного транспорта Киева и Киевского метрополитена.

Жители Киева высказались о подорожании проезда в транспорте до 20 гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

  • Одна поездка в коммунальном транспорте с 1 января (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
  • В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
  • Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
  • Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
  • Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

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