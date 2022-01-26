"Викликів не надходило". Що говорять у поліції про знесення будівлі університету у Києві

У столиці скоро зникне залізничний інститут / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, на вулиці Брюллова зараз зносять один із корпусів та масово спилюють багаторічні дерева на території Держуніверситу інфраструктури та технологій.

У поліції Солом'янського району столиці "Сьогодні" повідомили, що до них не надходили виклики до місця демонтажу залізничного інституту на вулиці Огієнка.

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"Сьогодні викликів до поліції за вказаною адресою до нас не надходило. Ми можемо виїхати на місце, якщо будуть звернення громадян щодо правопорушення через лінію 102. Поліцейські виїдуть на місце та перевірять законність проведення демонтажних робіт", – повідомили у поліції.

Що сталося

У Солом'янському районі Києва очевидці помітили, що територію залізничного інституту знищують невідомі. Він розташований на перехресті вулиць Огієнка та Брюллова.

Спецтехнікою зносять не лише стіни, а й зелені насадження.

За словами робітників, на спилювання дерев також є документи.

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