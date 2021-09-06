Немає грошей. Запуск метро на Виноградар знову перенесли

На даному етапі, генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 года / Фото: колаж "Сьогодні"
"Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену на житловий масив Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни виконання робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.
Про це йдеться в матеріалах господарського суду міста Києва.
"Київметробуд" домагається від "Київського метрополітену" внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар в судовому порядку.
"Пункт 2.1" Підрядник... завершує і передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться в тексті постанови.
На даному етапі, генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену в 2017-2021 роки склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.
"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити роботи – не вистачає фінансування. Для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.
Гроші з метро на Виноградар перенаправили на Подільський міст. Що кажуть у Київському метрополітені
А що з метро на Троєщину?
У Києві планують до кінця 2021 року запустити на Подільсько-Воскресенському мосту автомобільне сполучення та почати роботи з будівництва метро на Троєщину.
Зараз якраз будується частина метрополітену, яка повинна з моста піти під землю, під залізницю. Також тривають роботи з будівництва переходу через залізницю, щоб доїхати до вулиці Бальзака. А з боку Бальзака ведуться роботи з облаштування дорожнього покриття, яке приєднається до моста.
Коли роботи з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якого фактично почався.
Раніше ми писали, що:
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