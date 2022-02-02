Ексначальника кримінальної поліції Києва обікрали в елітному готелі – ексклюзивні подробиці

Ексначальника кримінальної поліції Києва Германа Приступу обікрав громадянин Білорусі у фітнес-клубі столичного готелю. Крадіжка сталася ще 28 січня.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відомо?
З роздягальні шафи Приступи у фітнес-клубі готелю було вкрадено 27 тисяч гривень. Підозрюваного – громадянина Білорусі – затримали.
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Що кажуть у поліції?
Як стало відомо, експоліцейського, який боровся зі злодіями, обікрав серійний викрадач цінностей.
"Як раніше повідомлялося, гроші у Германа Приступи викрали з шафки роздягальні у фітнес-клубі. Крадіям виявився 32-річний громадянин Білорусі. До речі, він був у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі Києва", – повідомили в МВС.
Як з'ясувалося, суд вже заарештував рецидивіста та відправив його за ґрати на час розслідування.
Під Києвом упіймали чоловіка, який крав дорогі годинники у фітнес-клубах
У Броварах поліція затримала серійного злодія елітних годинників. Зокрема, 27-річний полтавець заздалегідь купував абоненти у фітнес-клуби та басейни, де обчищав шафки забезпечених клієнтів – крав гроші та дорогі годинники.
"У травні 2019 року молодик з роздягальні броварського фітнес-клубу викрав годинник вартістю майже 300 000 гривень та велику суму грошей. Працівники поліції затримали злодія та оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Проте молодий чоловік переховувався від правоохоронців і судом був оголошений у розшук", – йдеться у повідомленні поліції.
Зрештою його затримали. Суд обрав йому запобіжний захід – заставу у розмірі 96 тисяч гривень. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО.
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