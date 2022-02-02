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Ексначальника кримінальної поліції Києва обікрали в елітному готелі – ексклюзивні подробиці

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2 лютого, 13:09
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Злодій раніше був у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі столиці
У Германа Приступи злодій вкрав гроші. Фото: колаж "Сьогодні"
У Германа Приступи злодій вкрав гроші. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексначальника кримінальної поліції Києва Германа Приступу обікрав громадянин Білорусі у фітнес-клубі столичного готелю. Крадіжка сталася ще 28 січня.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

З роздягальні шафи Приступи у фітнес-клубі готелю було вкрадено 27 тисяч гривень. Підозрюваного – громадянина Білорусі – затримали.

Що кажуть у поліції?

Як стало відомо, експоліцейського, який боровся зі злодіями, обікрав серійний викрадач цінностей.

"Як раніше повідомлялося, гроші у Германа Приступи викрали з шафки роздягальні у фітнес-клубі. Крадіям виявився 32-річний громадянин Білорусі. До речі, він був у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі Києва", – повідомили в МВС.

Як з'ясувалося, суд вже заарештував рецидивіста та відправив його за ґрати на час розслідування.

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Під Києвом упіймали чоловіка, який крав дорогі годинники у фітнес-клубах

У Броварах поліція затримала серійного злодія елітних годинників. Зокрема, 27-річний полтавець заздалегідь купував абоненти у фітнес-клуби та басейни, де обчищав шафки забезпечених клієнтів – крав гроші та дорогі годинники.

"У травні 2019 року молодик з роздягальні броварського фітнес-клубу викрав годинник вартістю майже 300 000 гривень та велику суму грошей. Працівники поліції затримали злодія та оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Проте молодий чоловік переховувався від правоохоронців і судом був оголошений у розшук", – йдеться у повідомленні поліції.

Зрештою його затримали. Суд обрав йому запобіжний захід – заставу у розмірі 96 тисяч гривень. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО.

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