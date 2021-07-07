"Є шанс". Стало відомо стан жертви "Голосіївського стрілка" (фото)

Поліцейський Сергій сьогодні вдень отримав постріл картеччю з мисливської рушниці через двері

Потерпілому копу надають допомогу. Фото: колаж "Сегодня"

У Мережі з'явилося фото з місця стрільби в Голосіївському районі – як патрульному поліції Сергію, здійснюють першу медичну допомогу. Виявилося, що він служить в поліції всього два роки.

Знімок опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"Сьогодні він виконував свої службові обов'язки і отримав вогнепальне поранення від так званого "Голосіївського стрілка". Це був постріл картеччю з мисливської рушниці через двері. Зараз лікарі лікарні імені Шалімова з їх золотими руками збирають кисті руки Сергія разом", – пише Геращенко.

Учасник перестрілки очікує приїзду медиків. Фото: Антон Геращенко/Facebook

За словами медиків, якщо не буде ускладнень і нагноєнь, то є шанс, що через півроку пальці поліцейського знову працюватимуть.

"Отримує зарплату близько 14 000 гривень. Це менше, ніж отримують в Києві водії таксі та маршруток, які зазвичай не ризикують життям і здоров'ям заради інших", – додав Геращенко.

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Тим часом, це вже не перший випадок, коли цей поліцейський брав участь в затриманні небезпечних злочинців.

"Поранений поліцейський неодноразово брав участь в затриманнях небезпечних злочинців, добре зарекомендував себе на службі", – розповів "Сьогодні" перший заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

На знімку потерпілий Сергій Василенко в цивільному. Фото: Олексій Білошицький/Facebook

Він додав, що 27-річний поліцейський Сергій Василенко колишній військовослужбовець з міцним здоров'ям і захоплюється мотоспортом.

На знімку потерпілий Сергій Василенко під час виконання. Фото: Олексій Білошицький/Facebook

Нагадаємо, в Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і ще одну людину на Голосіївському проспекті, після чого закрився в квартирі.

Як виявилося, конфлікт в ЖК "Парк Авеню" почався спочатку між старим і новим власником квартири.