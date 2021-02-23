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Лежала нерухомо. У Києві ще одне небезпечне падіння льоду з даху (відео)

23 лютого, 17:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жінку доправили до лікарні

У Києві ще одна жертва крижаної брили. Нещасний випадок стався вчора вдень на вулиці Ярославів Вал, 20. За словами очевидців, постраждала 58-річна жінка.

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На опублікованому відео видно, що жінка лежить нерухомо на тротуарі біля столиків сусіднього кафе. Біля неї метушитися поліціянт, який викликає швидку допомогу. Незабаром автомобіль медиків прибуває на місце.

У поліції Шевченківського району нам підтвердили, що такий випадок стався вчора.

"Жінка постраждала від падіння з даху льоду і снігу. Жінку госпіталізували з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Шевченківського району.

Там не змогли уточнити вік потерпілої.

Нагадаємо, в тому-таки Шевченківському районі від падіння снігу та льоду постраждала ще одна жінка. Вона зайшла за захисну стрічку, і на неї обрушилася маса льоду і снігу. Відео інциденту опублікувала патрульна поліції Києва.

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Раніше ми писали, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід у магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.

До Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падіння криги зі снігом з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.

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Київ лід падіння дах медики

Джерело: Сьогодні

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