Лежала нерухомо. У Києві ще одне небезпечне падіння льоду з даху (відео)

У Києві ще одна жертва крижаної брили. Нещасний випадок стався вчора вдень на вулиці Ярославів Вал, 20. За словами очевидців, постраждала 58-річна жінка.
На опублікованому відео видно, що жінка лежить нерухомо на тротуарі біля столиків сусіднього кафе. Біля неї метушитися поліціянт, який викликає швидку допомогу. Незабаром автомобіль медиків прибуває на місце.
У поліції Шевченківського району нам підтвердили, що такий випадок стався вчора.
"Жінка постраждала від падіння з даху льоду і снігу. Жінку госпіталізували з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Шевченківського району.
Там не змогли уточнити вік потерпілої.
Нагадаємо, в тому-таки Шевченківському районі від падіння снігу та льоду постраждала ще одна жінка. Вона зайшла за захисну стрічку, і на неї обрушилася маса льоду і снігу. Відео інциденту опублікувала патрульна поліції Києва.
Раніше ми писали, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід у магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.
До Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падіння криги зі снігом з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.
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