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Невдала спроба суїциду. Дівчина стрибнула під поїзд метро у Києві (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
2 грудня, 21:44
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Постраждала не померла, але отримала серйозні травми
На відео можна зрозуміти, що дівчина добровільно кинулася на рейки.
На відео можна зрозуміти, що дівчина добровільно кинулася на рейки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео з камер спостережень Київського метро на станції "Палац Україна" в момент стрибка дівчини під поїзд. Ймовірно, вона хотіла накласти на себе руки.

Відео з'явилося в Telegram-каналах.

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На ньому видно, як дівчина стоїть на краю платформи серед натовпу людей. Коли під'їхав поїзд – вона кинулася під нього.

Що з дівчиною

Постраждала впала під поїзд метро між 1 та 2 вагонами.

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Як стало відомо новинам "Сьогодні", дівчина отримала серйозні травми. Після того, як її підняли на перон, то поклали на носилки рятувальників. Через травми її навіть не стали перекладати на ноші медиків. Постраждалу госпіталізували до лікарні №17.

Вік приблизно 25 років, ПІБ не відомо, діагноз – закрита черепно-мозкова травма.

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Фото: ДСНС

Інцидент паралізував метро в годину пік

Майже годину – з 17:45 до 18:40 рух метро по синій гілці було обмежено. Його організували так:

  • "Героїв Дніпра" – "Олімпійська",
  • "Васильківська" – "Теремки".

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