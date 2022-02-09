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Придавило 9-тонним верстатом. У Києві трагічно загинув робітник (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 17:07
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Рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого
У Голосіївському районі загинув чоловік
У Голосіївському районі загинув чоловік / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на одному з підприємств загинув чоловік – його придавило верстатом. Тіло змогли дістати лише за допомогою рятувальників.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

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"На території одного із столичних комунальних підприємств на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі столиці, загинула людина. До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення", – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам довелося використати спецінструмент, щоб дістати чоловіка
Рятувальникам довелося використати спецінструмент, щоб дістати чоловіка / Фото: ГСЧС

Як виявилось, у цеху чоловіка привалило промисловим обладнанням, вагою близько 9 тонн. Рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого з-під верстата.

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Верстат виявився вагою 9 тонн
Верстат виявився вагою 9 тонн / Фото: ГСЧС

Усі обставини трагічного випадку будуть встановлені правоохоронними органами.

У Києві на будівництві загинув робітник

У центрі Києва на будівництві сьогодні стався трагічний випадок. Чоловік упав із висоти.

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Пригода сталася на вулиці Антоновича, 136. Будівельник упав із недобудованої висотки.

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