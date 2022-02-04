Знімали кіно для дорослих. У Києві жінка з 17-річною дівчиною розбещували дітей (фото)

Придумавши сценарії сексуальних сцен, зловмисниці змушували маленьких дівчаток брати участь у таких зйомках, а потім продавали файли в інтернеті

У Києві жінка та неповнолітня дівчина розбещували дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 30-річна жінка з 17-річною спільницею виготовляли та розповсюджували порнографію за участю малолітніх дітей. Наразі зловмисницям загрожує серйозний термін.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Деталі

До поліції надійшла інформація про поширення в Мережі фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участю двох малолітніх дівчаток.

Як з'ясували правоохоронці, до виготовлення порнографічного контенту причетна 30-річна мешканка Миколаївської області, яка використала для зйомок своїх дітей 9 та 11 років. При цьому жінка діяла разом із 17-річною знайомою.

Придумавши сценарії сексуальних сцен, зловмисниці змушували маленьких дівчаток брати участь у таких зйомках, після чого продавали файли в Інтернеті.

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Що загрожує зловмисницям?

Наразі жінці та її неповнолітній спільниці повідомили про підозру, а також вирішується питання про обрання запобіжних заходів. За скоєне зловмисницям загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

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Зловмисниці повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві мати та її співмешканець розбещували дітей

У Києві поліцейські затримали жінку, яка змушувала зніматися своїх дітей у дитячій порнографії та продавала ці кадри за кордон.

До поліції Києва надійшла інформація від колег із Австрії про те, що в Україні створюють та розповсюджують дитячу порнографію.