Знімали кіно для дорослих. У Києві жінка з 17-річною дівчиною розбещували дітей (фото)

У Києві 30-річна жінка з 17-річною спільницею виготовляли та розповсюджували порнографію за участю малолітніх дітей. Наразі зловмисницям загрожує серйозний термін.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Деталі
До поліції надійшла інформація про поширення в Мережі фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участю двох малолітніх дівчаток.
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Як з'ясували правоохоронці, до виготовлення порнографічного контенту причетна 30-річна мешканка Миколаївської області, яка використала для зйомок своїх дітей 9 та 11 років. При цьому жінка діяла разом із 17-річною знайомою.
Придумавши сценарії сексуальних сцен, зловмисниці змушували маленьких дівчаток брати участь у таких зйомках, після чого продавали файли в Інтернеті.
Що загрожує зловмисницям?
Наразі жінці та її неповнолітній спільниці повідомили про підозру, а також вирішується питання про обрання запобіжних заходів. За скоєне зловмисницям загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.
Зловмисниці повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура
У Києві мати та її співмешканець розбещували дітей
У Києві поліцейські затримали жінку, яка змушувала зніматися своїх дітей у дитячій порнографії та продавала ці кадри за кордон.
До поліції Києва надійшла інформація від колег із Австрії про те, що в Україні створюють та розповсюджують дитячу порнографію.
Правоохоронцям удалося розшукати дітей. Виявилося, що це 14-річний юнак та 13-річна дівчинка. Брат та сестра проживають у Кіровоградській області. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Як стало відомо, розбещення дітей відбувалося протягом тривалого часу. Їх змушували створювати фото та відео сексуального характеру. Усім цим займалася 34-річна мати підлітків та її 35-річний співмешканець.
Внаслідок зловмисників затримали 26 січня у порядку статті 208 КПК України та їм оголосили про підозру. Наразі очікується обрання запобіжного заходу.
Зловмисникам може загрожувати від 10 до 15 років ув'язнення.
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