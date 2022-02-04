Снимали кино для взрослых. В Киеве женщина с 17-летней девушкой развращали детей (фото)

Придумав сценарии сексуальных сцен злоумышленницы заставляли маленьких девочек участвовать в таких съемках, а после продавали файлы в интернете

В Киеве женщина и несовершеннолетняя девушка развращали детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 30-летняя женщина с 17-летней сообщницей изготавливали и распространяли порнографию с участием малолетних детей. Теперь злоумышленницам грозит серьезный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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В полицию поступила информация о распространении в Сети фото- и видеоматериалов порнографического характера с участием двух малолетних девочек.

Как выяснили правоохранители, к изготовлению порнографического контента причастна 30-летняя жительница Николаевской области, которая использовала для съемок собственных детей 9 и 11 лет. При этом женщина действовала вместе с 17-летней знакомой.

Придумав сценарии сексуальных сцен злоумышленницы заставляли маленьких девочек участвовать в таких съемках, после чего продавали файлы в интернете.

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Что грозит злоумышленницам?

Сейчас женщине и ее несовершеннолетней сообщнице сообщили о подозрении, а также решается вопрос об избрании мер пресечения. За совершенное злоумышленницам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

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Злоумышленница сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве мать и ее сожитель развращали детей

В Киеве полицейские задержали женщину, которая заставляла сниматься своих детей в детской порнографии и продавала эти кадры за границу.

В полицию Киева поступила информация от коллег из Австрии о том, что в Украине создают и распространяют детскую порнографию.