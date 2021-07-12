"Товару" на мільйон гривень: у Києві викрили наркобанду (фото)

На знімку - вилучений товар. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві викрили групу наркоділків з "товаром". Вартість вилучених наркотиків при роздрібному продажі становить понад мільйон гривень.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури в Facebook.
Злочинна група займалася продажем кокаїну, марихуани, амфетаміну та МДМА.
"У ході обшуків, проведених на території м. Києва за місцями мешкання, в автомобілях та гаражах фігурантів, вилучено 730 г канабісу, близько 250 г кокаїну, 150 г амфетаміну, метадон та пігулки МДМА, а також ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності угруповання", – йдеться в повідомленні.
Наркотики зберігали за місцем проживання та гаражах. Фото: Прокуратура Києва/Facebook
За результатами проведених слідчих дій шість чоловік затримали в порядку ст. 208 КПК України і повідомили їм про підозру.
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До суду направили клопотання про укладення підозрюваних під варту і накладення арешту на майно.
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